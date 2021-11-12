Зірка світового футболу може передчасно завершити кар'єру через проблеми з серцем

Його результати аналізів виявилися гірше, ніж очікувалося.

Зірковий футболіст іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро може достроково "повісити бутси на цвях".

Як повідомляє AS, у 33-річного аргентинця виявлені серйозні проблеми з серцем.

Зазначається, аналізи Агуеро виявилися гірже, ніж очікувалося. У зв'язку з цим, лікарі не виключать, що 33-річний аргентинець буде змушений завершити кар'єру, хоча раніше йому прогнозували повернення на поле за три місяці.

Раніше з'явилася інформація, що лікарі протягом трьох наступних місяців слідкуватимуть за лікуванням футболіста. Наразі відомо, що в Агуеро виявлена паталогія, яка й може призвести до того, що він назавжди розпрощається з футболом.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинець під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38 хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічного обстеження.

Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза. На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах;

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