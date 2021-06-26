Зірка світового футболу шиканув на пів мільйона євро у Греції, але назвав це "фейком"

Зірка світового футболу шиканув на пів мільйона євро у Греції, але назвав це "фейком"

Ерлінг Голанд насолоджується відпусткою перед початком нового сезону.

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд набирається сил перед новим сезоном. Збірна Норвегії не потрапила на Євро-2020, тому 21-річний бомбардир має час добряче відпочити на острові Міконос у Греції.

Як пише Sportime, Голанд у компанії друзів дорого погуляв під час вечері, яка тривала 5-6 годин. Норвезький вундеркінд за всіх заплатив сам, а сума чеку склала 500 тисяч євро.

Крім того, гравець "джмелів" люб’язно залишив 30 тисяч євро чайових.

Щоправда, самому Голанду, схоже, не до вподоби, що ЗМІ рахують витрачені ним гроші. Ерлінг відреагував на інформацію у себе в Twitter.

"По-моєму, вони ще забули написати про першу страву. Фейк-ньюз", - написав талановитий норвежець.

...I think they forgot the main courses‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

Голанд перейшов у "Боруссію" в січні 2020 го року з австрійського "Зальцбурга". Сума трансферу склала 20 мільйонів євро.

У 2020-му році Голанд став найкращим бомбардиром Ліги націй та отримав нагороду Golden Boy .

. Минулого сезону форвард зіграв за "Боруссію" 40 матчів, в яких забив 40 голів і віддав 11 гольових передач.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Голанд з друзями записав пісню, яка розриває Мережу.

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