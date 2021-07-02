Зірка світового футболу завершив кар’єру в збірній після фіаско на Євро-2020

Тоні Кроос вирішив зосередитися на грі за "Реал" та присвятити більше часу сім'ї.

Півзахисник мадридського "Реала" Тоні Кроос оголосив про відхід зі збірної Німеччини.

31-річний футболіст оприлюднив заяву на своїй стрінці в Instagram.

"Я грав за Німеччину 106 разів. Ще одного не буде. Я дуже хотів і віддав би все, щоб в кінці ми завоювали титул чемпіонів Європи. Я давно ухвалив рішення піти після цього турніру. Мені давно стало ясно, що я не поїду на ЧС-2022 в Катарі. Переважно тому що хочу повністю зосередитися на своїх цілях в "Реалі" на наступні декілька років.

Крім того, від цього моменту я свідомо буду дозволяти собі відпочинок, якого у мене не було як у гравця збірної вже 11 років. Як чоловік і батько я хотів би бути поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми.

Для мене було великою честю носити цю майку так довго. Я робив це з гордістю і пристрастю. Спасибі всім фанатам, які підтримали мене оплесками. І спасибі всім критикам за їхню додаткову мотивацію. В самому кінці хочу сказати велике спасибі Йоахіму Льову. Він зробив мене гравцем збірної і чемпіоном світу. Він мені довіряв. Ми писали історію успіху. Для мене було честю робити це добре, а Гансі Фліку - удачі і успіхів. Ваш Тоні", - написав Кроос.

На рахунку Крооса 106 матчів за Бундестім, в яких він забив 17 м’ячів. Тоні виграв з командою ЧС-2014, а також став бронзовим призером ЧС-2010 і Євро-2016.

На Євро-2020 Німеччина вилетіла в 1/8 фіналу від Англії, програвши на "Вемблі" з рахунком 0:2.

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