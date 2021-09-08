Зірка світового тенісу, яка зменшила собі груди на чотири розміри, виходить заміж за мільярдера

Сімона Халеп підтвердила своє весілля з македонським бізнесменом Тоні Юруком.
Колишня перша ракетка світу румунка Сімона Халеп виходить заміж. 29-річна тенісистка візьме шлюб з македонським бізнесменом-мільярдером Тоні Юруком.
Спершу весілля Халеп розсекретив відомий румунський тенісист і експерша ракетка світу Іліє Настасе, заявивши, що урочистий захід відбудеться 15 вересня.
А після повернення з US Open, де Халеп в 1/8 фіналу програла українці Еліні Світоліній, інформацію про майбутній шлюб підтвердила і сама румунська тенісистка.
"Пан Настасе мене видав. Ми з Тоні одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це набагато більш важливий крок, і я рада, що його роблю", - після прильоту з Нью-Йорка розповіла Сімона виданню digisport.ro.
- Халеп - дворазова чемпіонка турнірів Великого шолома. За свою кар'єру вона виграла 22 титули WTA і заробила понад 37,5 млн доларів призових. У 2009 році румунка заради тенісу наважилася на операцію та зменшила свої груди з шостого до другого розміру.
- Обранець експершої ракетки планети - македонський мільярдер Тоні Юрук, який володіє багатьма компаніями в Румунії. 42-річний коханий тенісистки вже був двічі одружений, від першого шлюбу має дитину. Сімона та Тоні зустрічаються від літа 2019 року.