Зірка світового тенісу, яка зменшила собі груди на чотири розміри, виходить заміж за мільярдера

Зірка світового тенісу, яка зменшила собі груди на чотири розміри, виходить заміж за мільярдера

Сімона Халеп підтвердила своє весілля з македонським бізнесменом Тоні Юруком.

Колишня перша ракетка світу румунка Сімона Халеп виходить заміж. 29-річна тенісистка візьме шлюб з македонським бізнесменом-мільярдером Тоні Юруком.

Спершу весілля Халеп розсекретив відомий румунський тенісист і експерша ракетка світу Іліє Настасе, заявивши, що урочистий захід відбудеться 15 вересня.

А після повернення з US Open, де Халеп в 1/8 фіналу програла українці Еліні Світоліній, інформацію про майбутній шлюб підтвердила і сама румунська тенісистка.

"Пан Настасе мене видав. Ми з Тоні одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це набагато більш важливий крок, і я рада, що його роблю", - після прильоту з Нью-Йорка розповіла Сімона виданню digisport.ro.

instagram.com/simonahalep

instagram.com/simonahalep

instagram.com/simonahalep

Халеп - дворазова чемпіонка турнірів Великого шолома. За свою кар'єру вона виграла 22 титули WTA і заробила понад 37,5 млн доларів призових. У 2009 році румунка заради тенісу наважилася на операцію та зменшила свої груди з шостого до другого розміру.

Обранець експершої ракетки планети - македонський мільярдер Тоні Юрук, який володіє багатьма компаніями в Румунії. 42-річний коханий тенісистки вже був двічі одружений, від першого шлюбу має дитину. Сімона та Тоні зустрічаються від літа 2019 року.

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