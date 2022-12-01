Зірка світового велоспорту загинув у ДТП під час тренування

У середу, 30 листопада, ііталійський велогонщик Давиде Ребеллін загинув у ДТП у віці 51 року.

Про це повідомляє Cyclingnews.

Зазначається, що спортсмен загинув під час тренування під містом Віченца.

Ребеллін був збитий вантажівкою та загинув миттєво. Водій не зупинився на місці трагедії та втік. Поліція веде розслідування інциденту та намагається встановити особу водія вантажівки.

Ребеллін понад 50 разів фінішував у першій десятці одноденних гонок Світового кубка та ПроТура, він вважається одним із найсильніших класичних спеціалістів свого покоління. Італієць вигравав Льєж - Бастонь - Льєж, Флеш Валонь та Амстел Голд Рейс.

У жовтні 2022 року Ребеллін завершив професійну кар’єру.

Читайте також:

"Короля футболу" Пеле екстрено госпіталізовано: що відомо про його стан здоров'я

Знепритомнів на тренуванні: 22-річний колумбійський футболіст раптово помер

Було 30 років: автор одного з найшвидших голів в історії футболу загинув в автокатастрофі