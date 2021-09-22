Зірка українського карате вийшла заміж: обійшлася без традиційного весільного вбрання (відео)

Ще одна знаменна подія в житті титулованої спортсменки.
Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга вийшла заміж за свого хлопця Володимира Зарецького.
Радісною новиною спортсменка поділилася у сторіс Instagram. Спочатку вона заінтригувала шанувальників, опублікувавши ролик із салону краси і запитавши у підписників: "Куди збираюся?"
Пізніше вона поділилася результатом роботи майстрів.
Після цього вона опублікувала ролики з обранцем перед палацом одружень і вже під час самого процесу укладення шлюбу.
- У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.
- Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга розповіла, заради чого пройшлася би голою містом.