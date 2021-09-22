Зірка українського карате вийшла заміж: обійшлася без традиційного весільного вбрання (відео)

Ще одна знаменна подія в житті титулованої спортсменки.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга вийшла заміж за свого хлопця Володимира Зарецького.

Радісною новиною спортсменка поділилася у сторіс Instagram. Спочатку вона заінтригувала шанувальників, опублікувавши ролик із салону краси і запитавши у підписників: "Куди збираюся?"

Пізніше вона поділилася результатом роботи майстрів.

instagram.com/stories/anzhelika_terliuga

Після цього вона опублікувала ролики з обранцем перед палацом одружень і вже під час самого процесу укладення шлюбу.

У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга розповіла, заради чого пройшлася би голою містом.

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