Зірка українського тенісу вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Wimbledon

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до третього кола Wimbledon 2023 року.

У другому раунді змагань 21-річна киянка (№36 WTA) обіграла іспанку Паулу Бадосу (№35 WTA).

Матч тривав всього 37 хвилин. Українка виграла перший сет з рахунком 6:2. У перерві між партіями Бадоса взяла медичний таймаут. У другій партії за рахунку 1:0 на користь Марти іспанська тенісистка відмовилася від продовження зустрічі.

Зазначимо, що Костюк вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону. Попередні два розіграші трав'яного мейджора вона завершувала у другому колі змагань.

Наступною суперницею Костюк стане переможниця пари Вікторія Голубич (Швейцарія) – Медісон Кіз (США).

Додамо, що на старті цьогорічного Вімблдонського турніру Костюк здійснила приголомшливий камбек і обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі з Греції. Для Марти це була перша в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 рейтингу WTA.

Костюк – третя українка, яка вийшла до третього кола Wimbledon-2023. Раніше цієї стадії змагань дісталися Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Своєю чергою, перша ракетка України Ангеліна Калініна 7 липня зіграє свій матч другого раунду проти Б'янки Андреєску з Канади.

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