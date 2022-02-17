Зірка українського тенісу з боєм поступилася і не змогла вийти до півфіналу турніру в Дубаї

Зірка українського тенісу з боєм поступилася і не змогла вийти до півфіналу турніру в Дубаї

Даяна Ястремська завершила виступи на змаганнях в ОАЕ.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№146 WTA) не зуміла пробитися до 1/2 фіналу турніру WTA 500 в Дубаї.

У чвертьфіналі 21-річна українка в напруженій боротьбі програла чешці Маркеті Вондроушовій (№38 WTA) - 5:7, 4:6.

Зазначимо, що перед цим Ястремська створила сенсацію на змаганнях в Дубаї, обігравши третю ракетку світу Барбору Крейчикову з Чехії - 6:3, 7:6(3).

Раніше на престижному турнірі WTA 500 в Дубаї припинила боротьбу найкраща тенісистка України та 15 в світововому рейтингу Еліна Світоліна.

найкраща тенісистка України та 15 в світововому рейтингу Також на цьому турнірі виступила ще одна українка - Марта Костюк. Щоправда, вона ще в першому раунді програла білорусці Аріні Соболенко - 4:6, 1:6.

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