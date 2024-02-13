Зірка українського тенісу знялася з матчу проти росіянки на турнірі в Досі – яка причина (відео)

Марта Костюк була змушена достроково завершити поєдинок через хворобу.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла дограти матч другого кола турніру WTA 1000 у Досі (Катар) проти "нейтральної" росіянки Анастасії Павлюченкової.

Тенісистки провели на корті лише 17 хвилин. У першому сеті за рахунку 1:2 на користь суперниці 21-річна українка взяла медичний таймаут, а після консультації з лікарем достроково завершила поєдинок.

Повідомляється, що причиною зняття Марти стала хвороба.

Додамо, що в першому раунді катарського турніру Костюк обіграла американку Керолайн Доулхайд з рахунком 6:3, 7:5.

Зазначимо, що виступи в Досі продовжують інші дві українки – Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. У другому колі Цуренко зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер, а Калініна позмагається з латвійкою Оленою Остапенко.

Нагадаємо, Костюк надзвичайно успішно розпочала новий тенісний сезон. На Australian Open-2024 вона дійшла до чвертьфіналу, де в напруженій боротьбі програла чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф. Для Марти це дебютний у кар'єрі вихід до 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam.

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