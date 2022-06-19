Зірка української спортивної гімнастики оформив "золотий дубль" на етапі Кубка виклику у Словенії

Зірка української спортивної гімнастики оформив "золотий дубль" на етапі Кубка виклику у Словенії

Український гімнаст Ігор Радівілов здобув друге "золото" на етапі Кубка світового виклику у словенському Копері.

Після перемоги у вправах на кільцях, Радівілов став найкращим і в опорному стрибку.

У фіналі змагань Ігор закінчив виступи з середньою оцінкою 14.800 бала.

"Срібло" в опорному стрибку виграв британець Гаррі Гепворт (14.525), а "бронзу" взяв американець Тейлор Букхгарт.

Зазначимо, що Радівілов перемагає вже на другому поспіль етапі Кубка світового виклику. Минулого тижня він виборов "золото" в опорному стрибку на змаганнях у хорватському Осієку.

Загалом у скарбничці української збірної вже три медалі на етапі Кубка виклику в Копері. Окрім двох золотих нагород Радівілова, "срібло" у вправах на коні виборов Петро Пахнюк.

Радівілов є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку.

29-річний спортсмен також є багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів світу та Європи.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України виграла 36 медалей на чемпіонаті світу з параплавання.

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