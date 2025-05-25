"Зірка вдячності ЗСУ": "Динамо" після здобуття чемпіонства представило нову емблему (фото)

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" після перемоги в чемпіонаті України сезону-2024/25 змінило свою емблему, додавши третю зірку над гербом клубу.

Кожна зірка символізує десять виграних чемпіонських титулів. У "Динамо" тепер 30 чемпіонств: 13 – у чемпіонатах СРСР і 17 – у чемпіонатах України.

У київському клубі зазначили, що присвячують третю зірку українським військовим, які захищають країну від російських окупантів.

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"30-те чемпіонство в історії ФК "Динамо" Київ – подія історична, емоційно насичена та надзвичайно символічна. Саме в найважчі для країни часи, коли триває повномасштабна війна, ця перемога стає потужним сигналом віри, єдності та надії для всієї України.

Цей трофей – не лише спортивне досягнення. Це – перемога, яку ми присвячуємо тим, хто робить можливим саме існування нашого сьогодення. Саме тому над гербом нашого клубу з'явиться третя зірка – зірка вдячності Збройним Силам України.

Футбольний клуб "Динамо" Київ, гравці, тренерський штаб і керівництво присвячують це чемпіонство та третю зірку – кожному захиснику й кожній захисниці, які боронять нашу землю, свободу і майбутнє. Це наш щирий жест поваги, підтримки та вдячності.

Це – зірка подяки. Зірка честі. Зірка незламності. Це – зірка ЗСУ! ФК "Динамо" – це клуб усієї України. І наша перемога – це перемога кожного українця", – йдеться в дописі столичного клубу на офіційній сторінці у Facebook.

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Нова емблема "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Раніше повідомлялося, що "Динамо" в останньому турі УПЛ 24 травня зіграло внічию з "Колосом" (1:1). Команда Олександра Шовковського завершила сезон чемпіонату України без жодної поразки.

Здобувши 17-те у своїй історії "золото" чемпіонату України, київський клуб оновив рекорд за виграними титулами УПЛ, відірвавшись за цим показником від донецького "Шахтаря".

Крім того, "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.