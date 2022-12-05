Зірка збірної Англії раптово залишив табір національної команди під час ЧС-2022: неприємна причина

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної Англії Рахім Стерлінг пропустив матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 проти команди Сенегалу через сімейні обставини.

Як повідомив журналіст The Telegraph Метт Лоу, 3 грудня будинок 27-річного футболіста в Лондоні пограбували. У зв'язку з цим Стерлінг терміново полетів з Катару додому, аби побачитися з членами власної родини.

За інформацією Evening Standard, наречена Рахіма та троє його дітей перебували в домі, коли туди вдерлися озброєні злочинці. На щастя, сім'я гравця збірної Англії не постраждала.

Грабіжники винесли з дому зіркового футболіста дорогоцінні годинники на суму 300 тисяч фунтів.

Повідомляється, що Стерлінг постарається якомога швидше повернутися до розташування англійської збірної в Катарі. В 1/8 фіналу ЧС-2022 команда Гарета Саутгейта розгромила Сенегал (3:0) та вийшла до чвертьфіналу, де битиметься із чинними чемпіонами світу – французами.

Поєдинок Англія – Франція відбудеться в суботу, 10 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом.

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