Зірка збірної Боснії та Герцеговини пропустить вирішальний для України матч відбору ЧС-2022

Сеад Колашинац отримав серйозну травму в грі з Фінляндією.

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної Боснії і Герцеговини Сеад Колашинац не допоможе своїй команді в матчі заключного, 10-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти України.

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28-річний футболіст травмувався у поєдинку попереднього туру проти Фінляндії. Колашинац вийшов у стартовому складі, але ще до перерви був замінений. Пошкодження оборонця виявилося дуже серйозним - залишав він поле вже в гіпсі.

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Терміни відновлення Колашинаца не повідомляються, але очевидно, що проти України він точно не зіграє.

Крім того, раніше травмувався рекордсменом збірної Боснії і Герцеговини за кількістю проведених поєдинків (118) та за кількістю забитих м'ячів (60) Едін Джеко, так що команда Івайло Пєтєва протистоятиме українцям суттєво ослабленим складом.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

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Після поразки від фінів (1:3) Боснія і Герцеговина (7 пунктів) втратила всі шанси пробитися на мундіаль. Україна з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали.

Боснія і Герцеговина (7 пунктів) втратила всі шанси пробитися на мундіаль. Україна з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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