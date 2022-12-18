Зірка збірної Франції ризикує пропустити фінал ЧС-2022: відома причина

Жиру може завадити проблема з коліном.

Форвард збірної Франції Олів'є Жиру може не зіграти у фіналі чемпіонату світу-2022 проти Аргентини.

Про це повідомляє L'Equipe.

36-річний нападник має проблеми з коліном, яке травмував у півфінальному матчі проти Марокко. Саме через неї Олів'є було замінено вже на 65-й хвилині гри.

Джерело зазнаає, що стан коліна форварда погіршився в останню добу.

Замість нього тренерський штаб збірної Франції має намір використати центрального нападника "Боруссії" Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Він замінив Жиру у матчі з Марокко.

Вирішальний матч чемпіонату світу-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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