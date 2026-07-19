- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка збірної Франції побив рекорд Пеле за кількістю асистів на одному чемпіонаті світу
Майкл Олісе увійшов до історії Мундіалів.
Вінгер збірної Франції Майкл Олісе встановив рекорд за кількістю результативних передач на одному чемпіонаті світу.
Сталося це за підсумками матчу за "бронзу" ЧС-2026 проти Англії, в якому 24-річний футболіст мюнхенської "Баварії" віддав два асисти.
Завдяки цьому Олісе побив рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю гольових передачі на одному Мундіалі.
Олісе на ЧС-2026 зробив сім асистів. Це на один більше, ніж Пеле, який на переможному ЧС-1970 віддав шість результативних передач у складі збірної Бразилії.
Зазначимо, що відповідна статистика на Мундіалях ведеться від 1966 року.
Нагадаємо, Англія в надгольовому матчі здолала Францію з рахунком 6:4 і здобула "бронзу" ЧС-2026.
Для "Трьох левів" це другі в історії медалі на ЧС та перші від 1966 року, коли англійська команда стала переможцем Мундіалю.
У півфіналі ЧС-2026 французи програли Іспанії (0:2), тоді як англійці програли Аргентині (1:2).
Фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.
Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу.