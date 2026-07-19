Зірка збірної Франції побив рекорд Пеле за кількістю асистів на одному чемпіонаті світу

Майкл Олісе / © Associated Press

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Вінгер збірної Франції Майкл Олісе встановив рекорд за кількістю результативних передач на одному чемпіонаті світу.

Сталося це за підсумками матчу за "бронзу" ЧС-2026 проти Англії, в якому 24-річний футболіст мюнхенської "Баварії" віддав два асисти.

Завдяки цьому Олісе побив рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю гольових передачі на одному Мундіалі.

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Олісе на ЧС-2026 зробив сім асистів. Це на один більше, ніж Пеле, який на переможному ЧС-1970 віддав шість результативних передач у складі збірної Бразилії.

Зазначимо, що відповідна статистика на Мундіалях ведеться від 1966 року.

Нагадаємо, Англія в надгольовому матчі здолала Францію з рахунком 6:4 і здобула "бронзу" ЧС-2026.

Для "Трьох левів" це другі в історії медалі на ЧС та перші від 1966 року, коли англійська команда стала переможцем Мундіалю.

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У півфіналі ЧС-2026 французи програли Іспанії (0:2), тоді як англійці програли Аргентині (1:2).

Фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу ЧС-2026 з футболу.

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