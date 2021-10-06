Зірка збірної України зізнався, що брав участь у "договірняках": деталі скандалу

Калініченко брав участь в договірних матчах двічі на зорі своєї кар'єри. Це не було пов'язано з тоталізатором.

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко розповів, як на зорі своєї футбольної кар'єри брав участь в договірних матчах.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Каліна25 ".

Калініченко зізнався, що брав участь в "договірняках" двічі. Це не було пов'язано з іграми на тоталізаторі.

"Один матч взагалі не пам'ятаю, а ось другий врізався в пам'ять, як трохи комічний. Нам потрібна була тільки перемога, боролися за виживання. І начебто все всі знають, все відбувається нормально, правда, забити не можемо. І тут гравець суперника метрів з 40 як дав просто в "павутину", воротар тільки очима провів. У всіх легка паніка, триває середина другого тайму", — згадує гравець.

Як виявилося, воротар суперника єдиний нічого не знав про домовленість, тому хвацько відбивав усі удари.

"Ледве-ледве один забили, я забив. Але потрібен ще, а воротчик просто задовбав. Вже справа зовсім до кінця матчу, нервують всі, зокрема судді, а зробити нічого не виходить.

Виручив аут в близькості від воріт. Захисник, який мене "опікав", мені прямим текстом говорить: "Біжи" — і відкриває шлях до штрафної. Я тупо біжу, мені кидають аут, а мій "опікун" валить мене ззаду. Пенальті. І тут з'ясовується, що до пуття ніхто не горить бажанням бити цей пенальті, адже там воротар, який "не знає".

Загалом, забили ми той пенальті. Гіршого настрою після перемоги і забитого гола у мене не було ніколи. Ну і преміальних, природно, ніхто за цю "гру" не пропонував", — розповів Калиниченко.

Відзначимо, що Максим Калініченко починав свою професійну кар'єру в "Дніпрі". Також грав за московський "Спартак" і сімферопольську "Таврію". Учасник чемпіонату світу 2006 року в складі національної збірної України, де наша команда потрапила до вісімки найкращих збірних світу.

Нагадаємо, що футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко потрапив в скандал через спільні фото з російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим.

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