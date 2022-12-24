Зіркам збірної Уругваю загрожує тривалий бан за поведінку на ЧС-2022

Гравці збірної Уругваю Едінсон Кавані та Хосе Марія Хіменес можуть бути дискваліфіковані Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) терміном до шести місяців за інциденти на чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє RMC Sport.

Уругвайці можуть покарати за свої вчинки після закінчення матчу чемпіонату світу 2022 року з Ганою (2:0). Після фінального свистка Кавані штовхнув монітор VAR, а Хіменес випадково вдарив представника ФІФА.

ФІФА поінформувала Федерацію футболу Уругваю, що має час до 9 січня 2023 року, щоб представити свою версію подій. Остаточне рішення Дисциплінарного комітету ФІФА буде відоме не раніше кінця лютого.

Зазначається, що Кавані та Хіменес можуть отримати бан на 10-15 матчів національної команди або ж на такий саме термін будуть дискваліфіковані і у своїх клубах. Кавані грає за "Валенсію", а Хіменес за "Атлетіко".

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