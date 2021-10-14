Зіркова 25-річна легкоатлетка-рекордсменка була знайдена зарізаною у своєму будинку

Головним підозрюваним у трагедії називають чоловіка.

Зіркова легкоатлетка-рекордсменка Агнес Тіроп була знайдена мертвою у своєму будинку в місті Ітен.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що смерть кенійської спортсменки настала внаслідок ножового поранення в живіт. За попередньою інформацією, головним підозрюваним для поліції є її чоловік. На момент трагедії дівчині було всього 25 років.

"Ми все ще працюємо над з'ясуванням більш докладної інформації про її смерть. Кенія втратила перлину, яка була однією з найбільш прогресуючих легкоатлеток країни, яка демонструвала б яскраві виступи на біговій доріжці", - йдеться в заяві Федерації, опублікованій у Twitter.

Тіроп є дворазовою "бронзовою" призеркою Чемпіонатів світу в бігу на 10 тисяч метрів - у 2017 та 2019 роках. На нещодавній "Олімпіаді" в Токіо вона зайняла четверте місце в бігу на 5 тисяч метрів.

Окрім того, місяць тому, 12 вересня, Тіроп побила світовий рекорд у забігу на 10 кілометрів серед жінок в Німеччині, пробігши дистанцію за 30:01, що на 28 секунд менше попереднього рекорду, встановленого в 2002 році.

Її кар'єра почалася, коли вона виграла титул чемпіона світу з кросу в 2015 році у віці 19 років, ставши другою наймолодшою чемпіонкою в історії.

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