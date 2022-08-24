Зіркова білоруска не зіграє у благодійному турнірі від US Open через протести українських тенісисток

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко не візьме участь у благодійному заході на підтримку України від організаторів US Open у зв'язку з невдоволенням українських тенісисток.

24 серпня у Нью-Йорку відбудеться благодійний тенісний захід для збирання коштів на допомогу Україні за участю топгравців. Серед інших зірок тенісу виступити на ньому мала й експерша ракетка планети, білоруска Вікторія Азаренко, проте через її можливу участь українські тенісистки пригрозили бойкотом.

Зрештою, Тенісна асоціація Сполучених Штатів (USTA) вирішила дослухатися до українок та залишила представницю країни-агресорки поза списком учасниць виставкового матчу.

"Протягом останніх 24 годин, після ретельного розгляду та діалогу з усіма залученими сторонами, Вікторія Азаренко не братиме участі у нашому виставковому заході "Tennis Plays For Peace" ("Теніс грає за мир") цього вечора. Віка - сильна лідерка, ми цінуємо її готовність долучитися. Але враховуючи заперечення українських гравців і конфлікт, що триває, ми вважаємо, що це правильний напрямок дій для нас", - йдеться в заяві USTA.

USTA announces Victoria Azarenka will not participate in the "Tennis Plays for Peace Exhibition" tonight. pic.twitter.com/arDWb122xm — Erik Gudris (@ATNtennis) August 24, 2022

Додамо, що раніше білоруска виступала проти того, аби Wimbledon забороняв брати участь у змаганнях тенісистам країн-агресорок. Також вона досі відкрито не засудила війну, яку Росія за сприяння Білорусі веде проти України.

Нагадаємо, US Open ухвалив рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та Білорусі. Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення до України, тенісисти країн-агресорок виступлять у нейтральному статусі.

US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

На Відкритому чемпіонаті США зіграють в основній сітці й чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Ще три українські тенісистки: Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього турніру Великого шолома цього сезону.

Читайте також:

На зіркового тенісиста подали до суду через скандальний інцидент у фіналі Wimbledon: що він зробив

Українські тенісистки отримали суперниць у кваліфікації US Open

"Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома": Долгополов - про скандальний інцидент у Цинциннаті