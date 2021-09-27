Зіркова каратистка Терлюга помпезно відгуляла весілля після скромної церемонії розпису (відео)

Титулована спортсменка вже поділилася першими кадрами із заходу.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга зіграла весілля зі своїм коханим Володимиром Зарецьким.

Місцем для проведення заходу було обрано заміський ресторан "Мюнхгаузен", розташований поблизу Одеси. Фото і відео із заходу вже опублікувала не тільки сама Анжеліка, а й гості весілля.

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У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга і Зарецький скромно розписалися.

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