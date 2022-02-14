Зіркова норвезька біатлоністка завершила виступи на ОІ-2022, вона двічі мало не знепритомніла під час гонок

Зіркова норвезька біатлоністка завершила виступи на ОІ-2022, вона двічі мало не знепритомніла під час гонок

На неї чекає ретельне обстеження.

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд передчасно завершила виступи на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє NRK.

Причиною для 25-річної спортсменки покинути змагання є проблеми зі здоров'ям. Тандреволд двічі протягом двох гонок поспіль мало не втратила свідомість, ледве доїхавши до фінішу.

Так, після спринту норвежка зазначила, що в неї в очах були якісь спалахи та вона не розуміла того, що відбувається. Щодо гонки переслідування, то Тандреволд йшла третьою, але у підсумку посіла 14-те місце. Вона ледве добігла до фінішу і одразу впала. Її відвели під руки.

Як наслідок, норвежка найближчим рейсом з Пекіна повертається додому. Лікар команди наполіг на тому, щоб не наражати спортсменку на подальший ризик і провести ретельне обстеження.

"Наразі ясно, що на Олімпіаді мені більше не дозволять виступати. Саме за станом здоров'я. Звісно, ​​мені шкода. Моє серце розбите, і поки що мова не про медичні показники. Як усі, напевно, зрозуміли – у мене був не найкращий день. Точніше, він був одним із найкращих – до того, як раптово став одним із найгірших. Я сама не розумію, що сталося: відчувала, що ледве можу пересувати ноги. Це було відчаєм – коли до фінішу залишалося лише 200 метрів", - сказала 25-річна спортсменка.

Лікар збірної Норвегії Ларс Колсруд так прокоментував це рішення:

"Я мав ухвалити таке рішення. Знаю, що це погані новини для Інгрід, але іноді доводиться ухвалювати погане рішення, щоб захистити спортсменку. Після двох випадків поспіль ми не маємо права ризикувати. Ми дуже любимо Інгрід і хочемо як слід обстежити її в Норвегії. В умовах готелю можна зробити дуже небагато".

Додамо, що Тандреволд у збірній Норвегії замінить Каролін Кноттен.

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