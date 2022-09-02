Зіркова українська бійчиня UFC дізналася дату наступного бою та ім'я суперниці

Українська бійчиня Марина Мороз готується знову вийти на октагон. Наступний бій відбудеться 19 листопада 2022 року.

Українська представниця змішаних єдиноборств Марина Мороз (11-3) проведе наступний бій 19 листопада 2022 року на UFC Fight Night у Лас-Вегасі.

Про це українка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Її суперницею стане бразилійка Дженніфер Мая (19-9). Вона програла 4 з останніх 6 поєдинків і йде на серії з 2 поразок.

Востаннє Мороз билася ще у березні. Вона перемогла Марію Агапову із Казахстану на турнірі UFC 272 в Лас-Вегасі. Українка додатково отримала від UFC 50 тисяч доларів за "Найкращий виступ вечора".

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