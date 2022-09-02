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Зіркова українська бійчиня UFC дізналася дату наступного бою та ім'я суперниці

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Зіркова українська бійчиня UFC дізналася дату наступного бою та ім'я суперниці

instagram.com/maryna_moroz_ufc/

Українська бійчиня Марина Мороз готується знову вийти на октагон. Наступний бій відбудеться 19 листопада 2022 року.

Українська представниця змішаних єдиноборств Марина Мороз (11-3) проведе наступний бій 19 листопада 2022 року на UFC Fight Night у Лас-Вегасі.

Про це українка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Її суперницею стане бразилійка Дженніфер Мая (19-9). Вона програла 4 з останніх 6 поєдинків і йде на серії з 2 поразок.

Востаннє Мороз билася ще у березні. Вона перемогла Марію Агапову із Казахстану на турнірі UFC 272 в Лас-Вегасі. Українка додатково отримала від UFC 50 тисяч доларів за "Найкращий виступ вечора".

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