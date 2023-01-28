Зіркова українська легкоатлетка виборола медаль на першому міжнародному старті сезону

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала "бронзу" в потрійному стрибку на турнірі World Athletics Indoor Tour Gold у німецькому Карлсруе.

27-річна українка у п'ятій спробі стрибнула на 14 метрів і 41 сантиметр. Цей результат дозволив Марині посісти підсумкове третє місце.

На п'єдесталі українську спортсменку обійшли дві кубинські легкоатлетки. "Золото" змагань виграла Ліадагміс Повеа (14,64 м), а "срібло" взяла Леяніс Перес-Ернандес (14,45 м).

Для Бех-Романчук турнір у Карлсруе став першим 2023 року. Наступний виступ Марини заплановано на лютий у Берліні.

Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко оформили медальний дубль на змаганнях у німецькому Коттбусі.

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