Зірковий американець намагається перехопити у Ломаченка бій за звання абсолютного чемпіона світу

Команда Девіна Хейні хоче випередити українця і першою домовитися про поєдинок із Джорджем Камбососом.

Відомий британський промоутер Едді Гірн, який займається справами американця Девіна Хейні, повідомив, що вдається до спроб організувати своєму клієнту бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.

Водночас промоутер зазначив, що так само про поєдинок із Камбососом веде перемовини компанія Top Rank, яка представляє інтереси українця Василя Ломаченка. За словами Гірна, він сподівається, що Камбосос обере собі в суперники саме Хейні.

"Ми ведемо переговори із Камбососом. Є варіанти стосовно бою Хейні та Камбососа. Я вважаю, що це єдиний поєдинок, який потрібен зараз легкій вазі. Але я знаю, що промоутери Ломаченка з Top Rank також ведуть переговори з Камбососом. Мені здається, Хейні - Камбосос буде чудовим боєм. Має бути саме цей поєдинок", - наводить слова промоутера Boxingnews24.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. У послужному списку Хейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

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