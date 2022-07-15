Зірковий данець, який пережив зупинку серця на Євро-2020, став гравцем "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" підписав з Еріксеном контракт на три роки. 30-річний данець перебрався до "червоних дияволів" у статусі вільного агента.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЮ.

Раніше ЗМІ розсекретили, що в Манчестері хавбек зароблятиме 150 тисяч фунтів на тиждень.

Влітку минулого року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Еріксен витратив кілька місяців на реабілітацію. Йому довелося розірвати контракт з міланським "Інтером". Справа в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством.

Наприкінці січня 2022 року Еріксен підписав контракт з англійським "Брентфордом". Повернення Крістіана у футбол виявилося досить успішним - один гол і 5 асистів в 11 матчах за "бджіл".

У березні Еріксена вперше після моторошного інциденту на чемпіонаті Європи викликали до збірної Данії.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час Євро-2020: хронологія подій

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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