Зірковий данець, який пережив зупинку серця на Євро-2020, став гравцем "Манчестер Юнайтед"

Данський півзахисник Крістіан Еріксен продовжить кар'єру в "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" підписав з Еріксеном контракт на три роки. 30-річний данець перебрався до "червоних дияволів" у статусі вільного агента.
Про це повідомляється на офіційному сайті МЮ.
Раніше ЗМІ розсекретили, що в Манчестері хавбек зароблятиме 150 тисяч фунтів на тиждень.
Влітку минулого року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Еріксен витратив кілька місяців на реабілітацію. Йому довелося розірвати контракт з міланським "Інтером". Справа в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством.
Наприкінці січня 2022 року Еріксен підписав контракт з англійським "Брентфордом". Повернення Крістіана у футбол виявилося досить успішним - один гол і 5 асистів в 11 матчах за "бджіл".
У березні Еріксена вперше після моторошного інциденту на чемпіонаті Європи викликали до збірної Данії.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час Євро-2020: хронологія подій
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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