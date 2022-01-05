Зірковий данець, який пережив зупинку серця під час Євро-2020, висловив бажання зіграти на ЧС-2022

Крістіан Еріксен хоче поїхати на майбутній мундіаль у складі своєї національної команди.
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен дав інтерв'ю місцевому медіа, в якому заявив, що хоче зіграти за свою національну збірну на Чемпіонаті світу 2022 року.
"Моя мета - зіграти на Чемпіонаті світу у Катарі. Я хочу грати. Це моя мета та мрія. Чи мене оберуть - це інше питання. Але моя мрія - повернутися. Я впевнений, що можу повернутися, тому що не почуваюся якось інакше. Фізично я вже в топформі.
Чи я боюся повторення того, що було в матчі з Фінляндією? Анітрохи. Спочатку я був трохи обережний щодо того, як справлятиметься серце з навантаженнями, але я пройшов безліч досліджень. Лікарі сказали, що все добре. Так що ні, я зовсім не боюся, що це повториться", - передає слова данського футболіста Daily Mail.
Looking forward to the future pic.twitter.com/sIZsBPWNgH— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022
Зазначимо, що збірна Данії вже гарантувала собі участь на ЧС-2022, вигравши свою відбіркову групу. Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.
Нагадаємо, що під час Євро-2020 у 29-річного Еріксена зупинилося серце, але лікарі змогли врятувати гравцю життя.
Оскільки правила Серії А не дозволяють виходити на поле з кардіостимулятором, то в грудні 2021 року міланський "Інтер" розірвав контракт із Еріксеном. Саме тому Крістіан зумів домовитися з данським "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 року, про те, щоб тренуватися на клубній базі.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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