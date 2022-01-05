Зірковий данець, який пережив зупинку серця під час Євро-2020, висловив бажання зіграти на ЧС-2022

Зірковий данець, який пережив зупинку серця під час Євро-2020, висловив бажання зіграти на ЧС-2022

Крістіан Еріксен хоче поїхати на майбутній мундіаль у складі своєї національної команди.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен дав інтерв'ю місцевому медіа, в якому заявив, що хоче зіграти за свою національну збірну на Чемпіонаті світу 2022 року.

"Моя мета - зіграти на Чемпіонаті світу у Катарі. Я хочу грати. Це моя мета та мрія. Чи мене оберуть - це інше питання. Але моя мрія - повернутися. Я впевнений, що можу повернутися, тому що не почуваюся якось інакше. Фізично я вже в топформі.

Чи я боюся повторення того, що було в матчі з Фінляндією? Анітрохи. Спочатку я був трохи обережний щодо того, як справлятиметься серце з навантаженнями, але я пройшов безліч досліджень. Лікарі сказали, що все добре. Так що ні, я зовсім не боюся, що це повториться", - передає слова данського футболіста Daily Mail.

Looking forward to the future pic.twitter.com/sIZsBPWNgH — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

Зазначимо, що збірна Данії вже гарантувала собі участь на ЧС-2022, вигравши свою відбіркову групу. Мундіаль прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що під час Євро-2020 у 29-річного Еріксена зупинилося серце, але лікарі змогли врятувати гравцю життя.

Оскільки правила Серії А не дозволяють виходити на поле з кардіостимулятором, то в грудні 2021 року міланський "Інтер" розірвав контракт із Еріксеном. Саме тому Крістіан зумів домовитися з данським "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 року, про те, щоб тренуватися на клубній базі.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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