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Зірковий данський футболіст вперше приступив до тренування після перенесеної зупинки серця

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Зірковий данський футболіст вперше приступив до тренування після перенесеної зупинки серця

Associated Press

Наразі він займається на Батьківщині.

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен вперше став до тренувань після перенесеної зупинки серця.

Зазначимо, що моторошний інцидент трапився в матчі групового етапу проти Фінляндії на Євро-2020. У грі стартового туру проти фінів Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів. 29-річний футболіст успішно переніс операцію, йому імплантували кардіостимулятор.

Тепер, за інформацією The Athletic, данець нарешті зумів повернутися до великого футболу.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому, футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки про те, щоб він почав тренуватися у таборі клубу.

"Раді, що Крістіан Еріксен підтримує форму з нами. Ми знаходилися на зв'язку з Крістіаном з тих пір, як він пішов, тому задоволені, що він попросився тренуватися з "Оденсе". Наразі він займається індивідуально, - сказав представник клубу.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

  • 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
  • На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
  • Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
  • Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
  • 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
  • 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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