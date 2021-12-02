Зірковий данський футболіст вперше приступив до тренування після перенесеної зупинки серця

Наразі він займається на Батьківщині.

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен вперше став до тренувань після перенесеної зупинки серця.

Зазначимо, що моторошний інцидент трапився в матчі групового етапу проти Фінляндії на Євро-2020. У грі стартового туру проти фінів Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів. 29-річний футболіст успішно переніс операцію, йому імплантували кардіостимулятор.

Тепер, за інформацією The Athletic, данець нарешті зумів повернутися до великого футболу.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Еріксену не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором. Саме тому, футболіст зумів домовитися з данським клубом "Оденсе", за який він виступав у період від 2005 до 2008 роки про те, щоб він почав тренуватися у таборі клубу.

"Раді, що Крістіан Еріксен підтримує форму з нами. Ми знаходилися на зв'язку з Крістіаном з тих пір, як він пішов, тому задоволені, що він попросився тренуватися з "Оденсе". Наразі він займається індивідуально, - сказав представник клубу.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо