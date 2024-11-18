Зірковий ексчемпіон UFC звернувся до Майка Тайсона після поразки від Джейка Пола

Френсіс Нганну підтримав "Залізного Майка", який повернувся на ринг у 58 років.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну звернувся до колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона після його поразки у бою з популярним блогером Джейком Полом.

Камерунський боєць змішаних єдиноборств на прізвисько "Хижак" висловив захоплення легендарним американським боксером, який наважився повернутися на ринг у 58-річному віці.

"Ти переміг, просто зробивши це у своєму віці, чемпіоне. Ми всі знаємо, хто ти і на що ти здатен. Більшість спортсменів навіть не можуть встати самостійно у такому віці", – написав Нганну в соцмережі X.

Додамо, що раніше Тайсон допомагав Нганну готуватися до дебюту в боксі. У жовтні 2023 року Френсіс роздільним рішенням суддів програв британцю Тайсону Ф'юрі, якого навіть зміг відправити в нокдаун. У березні 2024-го зірка ММА вийшов у ринг проти іншого топового британського надважковаговика Ентоні Джошуа та зазнав поразки нокаутом.

Поєдинок між 58-річним Тайсоном і 27-річним Полом відбувся в ніч проти 16 листопада в американському Арлінгтоні. Бій тривав 8 раундів по дві хвилини. У підсумку "Залізний Майк" програв одноголосним рішенням суддів.

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Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох боксерів.

До слова, спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

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Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися. На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що легендарний Леннокс Льюїс відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола. Сам блогер також прокоментував свою перемогу над іконою світового боксу.

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