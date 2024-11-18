Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірковий ексчемпіон UFC звернувся до Майка Тайсона після поразки від Джейка Пола

Зірковий ексчемпіон UFC звернувся до Майка Тайсона після поразки від Джейка Пола

Майк Тайсон і Френсіс Нганну / Фото: instagram.com/miketyson

Френсіс Нганну підтримав "Залізного Майка", який повернувся на ринг у 58 років.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну звернувся до колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона після його поразки у бою з популярним блогером Джейком Полом.

Камерунський боєць змішаних єдиноборств на прізвисько "Хижак" висловив захоплення легендарним американським боксером, який наважився повернутися на ринг у 58-річному віці.

"Ти переміг, просто зробивши це у своєму віці, чемпіоне. Ми всі знаємо, хто ти і на що ти здатен. Більшість спортсменів навіть не можуть встати самостійно у такому віці", – написав Нганну в соцмережі X.

Додамо, що раніше Тайсон допомагав Нганну готуватися до дебюту в боксі. У жовтні 2023 року Френсіс роздільним рішенням суддів програв британцю Тайсону Ф'юрі, якого навіть зміг відправити в нокдаун. У березні 2024-го зірка ММА вийшов у ринг проти іншого топового британського надважковаговика Ентоні Джошуа та зазнав поразки нокаутом.

Поєдинок між 58-річним Тайсоном і 27-річним Полом відбувся в ніч проти 16 листопада в американському Арлінгтоні. Бій тривав 8 раундів по дві хвилини. У підсумку "Залізний Майк" програв одноголосним рішенням суддів.

Дивіться також: Майк Тайсон – Джейк Пол: найкращі моменти бою (відео)

Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох боксерів.

До слова, спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Дивіться також: "Я ледь не помер у червні": Майк Тайсон зробив відверте зізнання після поразки від Джейка Пола

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися. На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що легендарний Леннокс Льюїс відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола. Сам блогер також прокоментував свою перемогу над іконою світового боксу.

Читайте також:

Легендарний Холіфілд відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола

Обрав собі наступного суперника: Майк Тайсон шокував заявою після поразки від Джейка Пола

Майк Тайсон – Джейк Пол: опубліковано статистику ударів боксерів

Повʼязані теми:

Наступна публікація