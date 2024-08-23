Зірковий футболіст "Барселони" повернувся до "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" оголосив про підписання німецького півзахисника "Барселони" Ілкая Гюндогана.

Як повідомляється на офіційному сайті "городян", 33-річний футболіст підписав з англійським клубом контракт до завершення сезону-2024/25. Також в угоді передбачена опція подовження ще на рік.

За інформацією ЗМІ, хавбек дістався "Манчестер Сіті" безкоштовно. "Барселона" домовилася з Гюндоганом про дострокове розірвання контракту, щоб розвантажити свою зарплатну відомість.

Зазначимо, що Ілкай лише минулого літа перейшов з "Манчестер Сіті" до "Барселони" у статусі вільного агента. Угода німця з каталонцями була розрахована до червня 2025 року з опцією подовження ще на один сезон.

Минулої кампанії Гюндоган провів 51 матч за "Барселону" у всіх турнірах, відзначившись 5 забитими м'ячами та 14 гольовими передачами.

Раніше Гюндоган виступав за "Манчестер Сіті" від 2016-го до 2023 року. У складі "городян" Ілкай провів 304 матчі у всіх турнірах, забивши 60 голів та віддавши 40 гольових передач.

Німець виграв з "небесно-блакитними" 14 трофеїв, включаючи п'ять перемог у чемпіонаті Англії та одну в Лізі чемпіонів.

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