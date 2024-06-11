Зірковий футболіст "Барселони" та збірної Нідерландів пропустить Євро-2024

Френкі де Йонг не встиг відновитися після травми.

Півзахисник "Барселони" та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг не зіграє у фінальному турнірі Євро-2024.

Про це повідомила пресслужба "Помаранчевих" в офіційних соцмережах.

27-річний футболіст прибув до табору національної збірної і навіть потрапив до остаточної заявки команди на чемпіонат Європи, однак все ж буде змушений пропустити його через травму.

Френкі хотів зіграти на ЧЄ, але не встиг залікувати своє пошкодження гомілкостопу. Він проовжить процес відновлення та готуватиметься до нового сезону у складі "Барселони".

На континентальній першості команда Рональда Кумана зіграє у групі D з Польщею (16 червня), Францією (21 червня) та Австрією (25 червня).

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Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Раніше повідомлялося, що збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу в останньому спарингу перед Євро-2024.

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