Зірковий футболіст "Манчестер Юнайтед" опинився під вартою: в чому його звинувачують

Нападник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд, який наприкінці січня 2022 року був затриманий за підозрою у зґвалтуванні, побитті та погрозах вбивством на адресу своєї дівчини - моделі Герріет Робсон, найближчий місяць проведе в ув'язненні.

Як повідомляє BBC, суд відмовив 21-річному футболісту у звільненні під заставу. Окружний суддя Марк Хедфілд ухвалив рішення взяти Грінвуда під варту до наступного засідання, яке відбудеться 21 листопада.

У суботу, 15 жовтня, Мейсона заарештували через те, що він контактував з передбачуваною жертвою свого злочину, тобто порушив умови перебування на волі під заставою.

Мейсон Грінвуд звинувачується у зґвалтуванні: що відомо

Нагадаємо, Грінвуда заарештувала поліція в неділю, 30 січня, після того, як його кохана звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз Instagram вона опублікувала фотографії з численними слідами побоїв, а також аудіозапис, на якому її примушують до сексу.

Пізніше Робсон видалила скандальні публікації зі свого Instagram, але це вже не врятувало Грінвуда від проблем. МЮ на невизначений термін усунув нападника від ігор та тренувань. Також з підозрюваним відмовилися співпрацювати спонсори, а компанія-розробник відеоігор EA Sports прибрала Грінвуда з футбольного симулятора FIFA 22.

У середу, 2 лютого, Грінвуда звільнили під заставу на час проведення подальшого розслідування. Однак через порушення умов звільнення під заставу 15 жовтня футболіста знову заарештувала поліція.

Мейсон Грінвуд: футбольна кар'єра

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. Минулого сезону він провів 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, забив 6 голів та зробив один асист.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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