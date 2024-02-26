Зірковий футболіст одного з лідерів УПЛ отримав тяжку травму та вибув до кінця сезону

Бені Макуана більше не зможе допомогти "Поліссю" в нинішній кампанії.

Вінгер "Полісся" Бені Макуана пропустить решту сезону-2023/24 через серйозну травму, яку отримав під час матчу 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з "Рухом".

Про це 21-річний конголезький футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він також розповів, що перенесе операцію.

"Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операцію найближчими днями. Я дуже хотів завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів.

Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, сповнений емоцій, і сказати спасибі всім, хто підтримує мене. Дякую всім українським уболівальникам, які підтримували мене. До зустрічі наступного сезону", – написав Макуана.

Додамо, що "Рух" та "Полісся" не визначили сильнішого – матч завершився внічию 1:1. Макуана в першому таймі відзначився аситом, а у другій половині зустрічі зазнав пошкодження і був змушений достроково залишити поле.

Цього сезону атакувальний півзахисник збірної Конго провів 20 матчів за житомирський клуб у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі.

"Полісся" наразі посідає третє місце в УПЛ – команда Юрія Калитвинцева на два бали відстає від "Дніпра-1" та на чотири пункти від лідера "Кривбаса".

Також житомирці вийшли до півфіналу Кубка України, де позмагаються з "Ворсклою".

Наступний матч "Полісся" зіграє 1 березня проти ЛНЗ у рамках 19-го туру чемпіонату України.

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