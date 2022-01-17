Зірковий футболіст про перебування в "Барселоні": мені було начхати на ігровий час - знав, що стану мільйонером

Зірковий футболіст про перебування в "Барселоні": мені було начхати на ігровий час - знав, що стану мільйонером

Він перебував на контракті у "блаугранас" чотири роки.

Колишній футболіст іспанської " Барселони " Алекс Сонг вирішив відверто розповісти про своє перебування в складі клубу.

34-річний півзахисник перебрався до Каталонії в 2012 році з лондонського "Арсенала". Утім, закріпитися в "блаугранас" Сонгу так і не вдалося. Як з'ясувалося, він цього не надто й прагнув.

"Коли Барселона запропонувала мені контракт і я побачив, скільки зароблятиму, мені не довелося подумати двічі. Я вважав, що моя дружина та діти мають комфортно жити, коли я завершу кар'єру.

Я зустрівся зі спортивним директором Барселони, і він сказав, що я не отримаю багато ігрового часу, але мені було байдуже – я знав, що стану мільйонером. Мені хотілося спілкуватися з великими хлопцями. Купувати все що завгодно і тусуватися ночі безперервно.

Я приходив на тренування і бачив, як Тьєррі Анрі приїжджає на неймовірній машині. Я сказав собі, що отримаю таке ж авто за будь-яку ціну. Я пішов та придбав таку ж, як у нього. Але я присягаюсь, через два місяці я здав її назад. Усі гроші йшли на пальне. Я сказав: дайте мені "Тойоту" – ця машина занадто затратна для мене", - цитує слова Сонга Daily Mail.