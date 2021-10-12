Зірковий футболіст "Шахтаря" планує завершити кар'єру наприкінці 2021 року

Він виступає за "гірників" понад сім років.

Футболіст донецького " Шахтаря " Марлос розмірковує над тим, аби по завершенні 2021 року повісити бутси на цвях.

Про це повідомляє бразильське видання Bolavip.

Зазначається, що 33-річний півзахисник може покинути склад "гірників", коли його контракт (грудень 2021 року, прим.) завершиться. Запросити до свого складу Марлоса хотіло бразильське "Сан-Паулу", але він обмірковує рішення про завершення кар'єри.

Наразі Марлос всерйоз замислюється про те, аби вже в кінці року назавжди сказати футболу "до побачення". Уся річ в тому, що на батьківщині він хоче бути ближче до сім'ї та зайнятися іншими, не пов'язаними із футболом, справами.

У той же час, боси "Сан-Паулу" дали зрозуміти Марлосу, що у разі, якщо гравець передумає і захоче ще провести пару сезонів на професійному рівні, вони готові знову обговорити питання співпраці.

Марлос виступає за "Шахтар" від літа 2014 року. На його рахунку 276 матчів, 73 забитих м'ячі і 63 результативні передачі у помаранчево-чорній футболці;

Цього сезону на його рахунку 15 поєдинків у всіх турнірах, два голи та три асисти;

"Шахтар" все ще сподівається укласти нову угоду з гравцем.

Додамо, що 2017-го Марлос отримав нове громадянство і дебютував за "синьо-жовтих". Всього у складі збірної України вінгер зіграв 26 матчів, забив 1 м'яч і зробив 6 результативних передач. Нещодавно він завершив виступи за національну команду.

У 2017 році вінгера було визнано найкращим гравцем української Прем'єр-ліги (УПЛ).

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