Зірковий футболіст "Шахтаря" планує завершити кар'єру наприкінці 2021 року

Він виступає за "гірників" понад сім років.
Футболіст донецького "Шахтаря" Марлос розмірковує над тим, аби по завершенні 2021 року повісити бутси на цвях.
Про це повідомляє бразильське видання Bolavip.
Зазначається, що 33-річний півзахисник може покинути склад "гірників", коли його контракт (грудень 2021 року, прим.) завершиться. Запросити до свого складу Марлоса хотіло бразильське "Сан-Паулу", але він обмірковує рішення про завершення кар'єри.
Наразі Марлос всерйоз замислюється про те, аби вже в кінці року назавжди сказати футболу "до побачення". Уся річ в тому, що на батьківщині він хоче бути ближче до сім'ї та зайнятися іншими, не пов'язаними із футболом, справами.
У той же час, боси "Сан-Паулу" дали зрозуміти Марлосу, що у разі, якщо гравець передумає і захоче ще провести пару сезонів на професійному рівні, вони готові знову обговорити питання співпраці.
- Марлос виступає за "Шахтар" від літа 2014 року. На його рахунку 276 матчів, 73 забитих м'ячі і 63 результативні передачі у помаранчево-чорній футболці;
- Цього сезону на його рахунку 15 поєдинків у всіх турнірах, два голи та три асисти;
- "Шахтар" все ще сподівається укласти нову угоду з гравцем.
Додамо, що 2017-го Марлос отримав нове громадянство і дебютував за "синьо-жовтих". Всього у складі збірної України вінгер зіграв 26 матчів, забив 1 м'яч і зробив 6 результативних передач. Нещодавно він завершив виступи за національну команду.
- У 2017 році вінгера було визнано найкращим гравцем української Прем'єр-ліги (УПЛ).