Зірковий футболіст записав звернення до юного українського гравця, якого окупанти поранили в Маріуполі

Зірковий футболіст записав звернення до юного українського гравця, якого окупанти поранили в Маріуполі

Кевін Де Брейне не залишився байдужим і підбадьорив хлопця з України.

Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Бельгії Кевін Де Брейне підтримав свого неповнолітнього фаната з України, який постраждав внаслідок бомбардування російськими військами Маріуполя.

Зворушливою історією поділилася нідерландська журналістка Йоані де Рійке, яка висвітлює війну в Україні для бельгійського видання DeMorgen.

16-річний Давид з травмою ноги опинився у запорізькій лікарні, куди привозять поранених із Маріуполя.

"Він грав у футбол з двома друзями, коли вистрілила ракета. Один друг раптово помер, інший все ще важко поранений", - написала журналістка.

Коли юний гравець дізнався, що журналістка з Бельгії, то розповів їй, що є палким фанатом Де Брюйне. Журналістка передала це повідомлення Кевіну, а той вирішив записати відеозвернення до пораненого хлопця.

"Привіт, Давиде, це Кевін де Брюйне. Почув, що з тобою трапилося. Мені дуже шкода. Те, що відбувається там, - недобре. Сподіваюся, це невелике повідомлення тебе підбадьорить. Маю надію, що ти боротимешся за своє життя і що скоро тобі стане краще. І сподіваюся, що одного разу ти побачиш наживо, як я граю, і я зможу показати найкращу гру", - сказав Де Брюйне.

Читайте також:

Російські окупанти вбили засновника українського фан-клубу "Манчестер Юнайтед"

Ярмоленко - про війну російських загарбників проти українського народу: Це чистий геноцид

Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу та залишиться захищати Україну