Зірковий футболіст збірної України пропустив тренування перед матчем Ліги націй з Чехією

Артем Довбик не тренувався з командою напередодні поєдинку проти чехів.
Форвард італійської "Роми" Артем Довбик пропустив тренування збірної України перед матчем 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Чехії.
Як повідомляє кореспондент Суспільне Спорт з Вроцлава, Довбик прибув на арену, але не брав участь у тренуванні.
Зазначимо, що раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на пресконференції розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем проти чехів. За його словами, у команді є мікропошкодження, але він сподівається, що всі гравці будуть готові до поєдинку.
Матч Україна – Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті.
Нагадаємо, у третьому турі Ліги націй збірна України у польському місті Познань обіграла Грузію (1:0). Незважаючи на цю перемогу, команда Реброва продовжує посідати останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.
Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:
- перше місце – підніметься до Дивізіону А;
- друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;
- третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;
- четверте місце – вилетить до Дивізіону С.
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