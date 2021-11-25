Зірковий італійський ексфутболіст засуджений до 3,5 року ув'язнення

Його справа тягнулася декілька років.

Відомий італійський ексфутболіст Фабріціо Мікколі отримав ув'язнення на три з половиною роки.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Зазначається, що подібне покарання Мікколі отримав через здирництво та зв'язки з мафією. Він десять років тому допоміг другові вибити борг у розмірі 12 тисяч євро. Виконував усе мафіозо Мауро Лаурічелле, який відсидить 7 років. Вирок не підлягає оскарженню.

"Я футболіст, а не мафіозі. Мене підвела моя дитяча наївність. Я намагався бути доброзичливим, іноді не розуміючи, з ким маю справу. Хочу вибачитися у мешканців Палермо. Хочу, щоб мої діти виховувалися у дусі поваги до закону. Мафія мені гидка", - сказав Мікколі.

Справа Мікколі тривала від жовтня 2017 року. Про отримання терміну в три з половиною роки стало відомо ще в 2020 році, але тоді адвокати колишнього гравця подали апеляцію, яку суд не задовольнив.