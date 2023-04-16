Зірковий італійський футболіст разом з доньками потрапив у жахливу ДТП: подробиці

Чіро Іммобіле опинився в лікарні після зіткнення його автівки з трамваєм.
Капітан "Лаціо" Чіро Іммобіле потрапив у ДТП на своєму Land Rover Defender, коли їхав разом з доньками Римом.
Як повідомляє Rai News, аварія сталася через те, що трамвай зійшов з рейок у момент, коли для нього було червоне світло на світлофорі. Трамвай зіткнувся з автівкою Іммобіле, в якій був сам футболіст та його дві доньки.
На щастя, діти не постраждали. Однак для самого Чіро без травм не обійшлося.
Пресслужба римського клубу повідомила про пошкодження хребта та складний перелом ребра у футболіста. Стан Іммобіле оцінили як хороший, він залишається під наглядом у відділенні невідкладної допомоги.
Всього ж у ДТП постраждало 7 осіб, серед них пасажири трамвая. Їх госпіталізували до лікарні.
Цього сезону 33-річний Іммобіле забив 12 голів та зробив 5 асистів у 30 матчах за "Лаціо" у всіх турнірах.
Наразі римляни посідають друге місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 61 очко після 30 турів.
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