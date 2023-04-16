Зірковий італійський футболіст разом з доньками потрапив у жахливу ДТП: подробиці

Чіро Іммобіле опинився в лікарні після зіткнення його автівки з трамваєм.

Капітан "Лаціо" Чіро Іммобіле потрапив у ДТП на своєму Land Rover Defender, коли їхав разом з доньками Римом.

Як повідомляє Rai News, аварія сталася через те, що трамвай зійшов з рейок у момент, коли для нього було червоне світло на світлофорі. Трамвай зіткнувся з автівкою Іммобіле, в якій був сам футболіст та його дві доньки.

фото - Local Team

На щастя, діти не постраждали. Однак для самого Чіро без травм не обійшлося.

Пресслужба римського клубу повідомила про пошкодження хребта та складний перелом ребра у футболіста. Стан Іммобіле оцінили як хороший, він залишається під наглядом у відділенні невідкладної допомоги.

Всього ж у ДТП постраждало 7 осіб, серед них пасажири трамвая. Їх госпіталізували до лікарні.

Цього сезону 33-річний Іммобіле забив 12 голів та зробив 5 асистів у 30 матчах за "Лаціо" у всіх турнірах.

Наразі римляни посідають друге місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 61 очко після 30 турів.

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