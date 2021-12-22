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Зірковий італійський футболіст вдарив ногою партнера по команді (відео)

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Зірковий італійський футболіст вдарив ногою партнера по команді (відео)

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Балотеллі знову нагадав про себе епатажним вчинком.

Зірковий італійський форвард "Адана Демірспора" Маріо Балотеллі не втомлюється дивувати світ своїми витівками.

Під час матчу проти 18-го туру чемпіонату Туреччини команда грала проти "Галатасарая". Новачок турецької Суперліги здолав гранда 2:0, а героєм зустрічі став вінгер Юнус Акгюн. Балотеллі вирішив по-своєму привітати молодшого партнера на 10 років. Італієць ударом ногою "погладив" Юнуса по голові.

Жодного покарання за цей епізод ексфутболіст збірної Італії не поніс. 

  • У нинішньому сезоні за свій нинішній клуб Балотеллі зіграв 19 матчів, забив 7 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.
  • "Адана Демірспор" з 29 очками розташовується на 5 сходинці турнірної таблиці турецької Суперліги.

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