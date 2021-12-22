Зірковий італійський футболіст вдарив ногою партнера по команді (відео)

Балотеллі знову нагадав про себе епатажним вчинком.

Зірковий італійський форвард "Адана Демірспора" Маріо Балотеллі не втомлюється дивувати світ своїми витівками.

Під час матчу проти 18-го туру чемпіонату Туреччини команда грала проти "Галатасарая". Новачок турецької Суперліги здолав гранда 2:0, а героєм зустрічі став вінгер Юнус Акгюн. Балотеллі вирішив по-своєму привітати молодшого партнера на 10 років. Італієць ударом ногою "погладив" Юнуса по голові.

Жодного покарання за цей епізод ексфутболіст збірної Італії не поніс.

У нинішньому сезоні за свій нинішній клуб Балотеллі зіграв 19 матчів, забив 7 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

"Адана Демірспор" з 29 очками розташовується на 5 сходинці турнірної таблиці турецької Суперліги.

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