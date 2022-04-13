Зірковий німецький велогонщик продав медаль Олімпіади, щоб допомогти Україні: яку суму вдалося зібрати

Тоні Мартін взяв участь у благодійній акції на підтримку українців.

Знаменитий німецький велогонщик Тоні Мартін виставив на аукціон свою срібну медаль Олімпіади-2012 у Лондоні, аби допомогти українському народу під час війни з російськими окупантами.

Нагороду німецького спортсмена придбала компанія з виробництва спортивного харчування. Лот пішов з молотка за 35 тисяч євро. Всі ці гроші були спрямовані на закупівлю медикаментів для українських лікарень, а також на допомогу українським дітям-біженцям.

Цікаво, що генеральний директор компанії, яка викупила медаль Мартіна, вирішив повернути нагороду її власнику.

36-річний велогонщик завершив кар'єру наприкінці минулого року. Окрім олімпійського "срібла", він є багаторазовим чемпіоном світу в індивідуальних і командних гонках.

Раніше повідомлялося, що новачок "Олександрії" продає футболку, в якій не встиг дебютувати за команду, щоб допомогти Україні.

Читайте також:

Агресорам тут не раді: клуби MLS відмовилися працювати з гравцями та тренерами з Росії та Білорусі

Український тренер Вернидуб розповів про свої завдання в лавах ЗСУ та жорстко "пройшовся" по окупантах

"Занадто багато емоцій, зупиніть війну": Вербич розплакався після благодійного матчу "Динамо" (відео)