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Зірковий новачок "Барселони" встановив історичне бомбардирське досягнення в XXI столітті

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Зірковий новачок "Барселони" встановив історичне бомбардирське досягнення в XXI столітті

Associated Press

У своїй останній наразі грі він оформив хет-трик.

Новоспечений нападник іспанської "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг став автором унікального та водночас історичного досягнення.

Так, 32-річний форвард став першим футболістом, який робив хет-трики у чемпіонатах одразу чотирьох країн із топ-5 Європи у XXI столітті, передає аналітичний портал Squawka Football у Twitter.

Подібне стало можливим після трьох голів габонця в матчі 25-го туру Чемпіонату Іспанії проти "Валенсії". Спочатку в офіційному протоколі гри позначалося, що Обамеянг зробив дубль. Утім, організатори пізніше переписали взяття воріт Педрі на Обамеянга через те, що в польоті ігрове знаряддя зачепило габонця після дального пострілу юного хавбека.

32-річний Обамеянг відрізнявся трьома голами в одній грі у Франції (за "Сент-Етьєн"), Німеччині (за дортмундську "Боруссію"), Англії (за "Арсенал") та ось тепер і в Іспанії.

  • Поєдинок "Валенсія" - Барселона" завершився з рахунком 4:1 на користь "блаугранас";
  • Обамеянг став гравцем каталонців на початку лютого, перебравшись на правах вільного агента із лондонського "Арсенала";
  • "Барселона" наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці внутрішньої першості, маючи в своєму активі 42 бали.
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