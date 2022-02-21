Зірковий новачок "Барселони" встановив історичне бомбардирське досягнення в XXI столітті

У своїй останній наразі грі він оформив хет-трик.

Новоспечений нападник іспанської " Барселони " П'єр-Емерік Обамеянг став автором унікального та водночас історичного досягнення.

Так, 32-річний форвард став першим футболістом, який робив хет-трики у чемпіонатах одразу чотирьох країн із топ-5 Європи у XXI столітті, передає аналітичний портал Squawka Football у Twitter.

Подібне стало можливим після трьох голів габонця в матчі 25-го туру Чемпіонату Іспанії проти "Валенсії". Спочатку в офіційному протоколі гри позначалося, що Обамеянг зробив дубль. Утім, організатори пізніше переписали взяття воріт Педрі на Обамеянга через те, що в польоті ігрове знаряддя зачепило габонця після дального пострілу юного хавбека.

32-річний Обамеянг відрізнявся трьома голами в одній грі у Франції (за "Сент-Етьєн"), Німеччині (за дортмундську "Боруссію"), Англії (за "Арсенал") та ось тепер і в Іспанії.

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Pierre-Emerick Aubameyang is the first player in the 21st century to score a hat-trick in Ligue 1, the Bundesliga, the Premier League and LaLiga. pic.twitter.com/biAFMa1iTZ — Squawka Football (@Squawka) February 20, 2022