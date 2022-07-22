Зірковий новачок "Баварії" визнаний футболістом року в Африці

Зазначимо, що в цій номінації Мане випередив експартнера по англійському "Ліверпулю" Мохамеда Салаха, а також воротаря лондонського "Челсі" - Едуара Менді.

Минулого сезону 30-річний Мане допоміг збірній Сенегалу виграти Кубок Африки. Для самого форварда ця нагорода стала другою у його кар’єрі. Раніше він ставав найкращим на континенті 2019 року.

AFRICA’S FINEST!



Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time!



! #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

Щодо клубних досягнень, то в сезоні 2021/22 сенегалець став переможцем Кубка Англії та Кубка англійської ліги, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Додамо, що гравцем "Баварії" Мане став наприкінці червня. 30-річний футболіст підписав з мюнхенцями контракт до літа 2025 року.

"Ліверпуль" 2016 року придбав Мане із "Саутгемптона" за 41 млн євро. Разом з "мерсисайдцями" сенегальський нападник по разу став чемпіоном Англії, володарем Кубка Англії та Кубка ліги, переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу;

У сезоні 2021/22 форвард забив 23 голи і віддав п'ять результативних передач у 51 матчі "червоних" у всіх турнірах.

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