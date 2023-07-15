Зірковий партнер для Зінченка: "Арсенал" оформив найдорожчий трансфер в історії клубу

Лондонський "Арсенал" оголосив про придбання півзахисника "Вест Гема" Деклана Райса.

Як повідомляє офіційний сайт лондонців, 24-річний англієць успішно пройшов медичне обстеження і підписав з "канонірами" контракт до літа 2028 року з опцією подовження ще на один сезон.

За інформацією ЗМІ, "Арсенал" заплатив за футболіста 100 мільйонів фунтів. Ще 5 мільйонів фунтів передбачено бонусами.

Трансфер Райса – найдорожчий в історії лондонського клубу. Також це найбільша сума, яку коли-небудь платили за англійського футболіста, та найдорожча угода між двома клубами англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Підписання "канонірами" Райса – це другий найдорожчий трансфер в історії АПЛ. Рекорд належить аргентинському хавбеку Енцо Фернандесу, який взимку перейшов до "Челсі" з "Бенфіки" за 106 мільйонів фунтів.

Деклан виступав за дорослу команду "Вест Гема" від 2017 року. У складі "молотобійців" він зіграв 245 матчів, забив 15 голів і віддав 13 результативних передач.

Минулого сезону Райс провів 50 матчів у складі "молотобійців", в яких забив п'ять голів і оформив чотири асисти.

За збірну Англії хавбек виступає від 2019 року. На його рахунку 43 матчі у складі "Трьох левів", в яких він забив 3 голи.

Нагадаємо, за "Арсенал" грає українець Олександр Зінченко. Минулого сезону команда Мікеля Артети посіла друге місце в АПЛ, на фініші програвши "Манчестер Сіті" боротьбу за чемпіонство.

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