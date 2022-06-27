Зірковий польський тенісист жертвуватиме Україні 100 євро за кожен ейс на Wimbledon

Зірковий польський тенісист жертвуватиме Україні 100 євро за кожен ейс на Wimbledon

Польський тенісит Хуберт Гуркач оголосив про підтримку України і зобов'язався передати громадянам нашої країни по 100 євро за кожну подачу "навиліт" на Wimbledon-2022.

Так, десята ракетка планети оголосив про благодійну акцію на підтримку України.

Гуркач планує жертвувати гроші на допомогу українському народові за кожен ейс, який він зробить на Вімблдоні-2022.

Про це тенісист повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

"Я хотів би оголосити, що із завтрашнього дня я зобов'язуюсь жертвувати 100 євро за кожен ейс, який випав на Вімблдоні, щоб допомогти підтримати народ України. Сподіваюся, моя подача працює добре!", - написав Гуркач у Twitter.

На це відреагував український футболіст Руслан Маліновський.

"Без слів, дякую тобі", – написав Малиновський у Twitter.

Минулорічний півфіналіст змагань стартує на третьому турнірі Великого шолома сезону в понеділок, 27 червня, під сьомим номером посіву. Його першим суперником на Wimbledon стане іспанець Алехандро Давідовіч Фокіна.

Цікаво, що за кар'єру Гуркач виконав 1 715 ейсів, із них 209 – на траві. З початку цього року Губерт реалізував 452 подачі "навиліт".

У червні поляк виграв турнір ATP 500, який відбувся у німецькому Галлі. У фіналі Гуркач у двох сетах переміг першу ракету світу – Данила Медведєва. Загалом, на рахунку Гуркача п'ять одиночних титулів ATP.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

Читайте також:

Легенда тенісу, який співчуває гравцям країн-агресорок, пожертвує всі призові з Wimbledon українцям

Wimbledon пожертвував солідну суму для допомоги українським біженцям

"Нічого не змінюється": українська тенісистка засмучена реакцією тенісного світу на війну в Україні