Зірковий польський тенісист жертвуватиме Україні 100 євро за кожен ейс на Wimbledon

Польський тенісит Хуберт Гуркач оголосив про підтримку України і зобов'язався передати громадянам нашої країни по 100 євро за кожну подачу "навиліт" на Wimbledon-2022.
Так, десята ракетка планети оголосив про благодійну акцію на підтримку України.
Гуркач планує жертвувати гроші на допомогу українському народові за кожен ейс, який він зробить на Вімблдоні-2022.
Про це тенісист повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter.
"Я хотів би оголосити, що із завтрашнього дня я зобов'язуюсь жертвувати 100 євро за кожен ейс, який випав на Вімблдоні, щоб допомогти підтримати народ України. Сподіваюся, моя подача працює добре!", - написав Гуркач у Twitter.
На це відреагував український футболіст Руслан Маліновський.
"Без слів, дякую тобі", – написав Малиновський у Twitter.
Минулорічний півфіналіст змагань стартує на третьому турнірі Великого шолома сезону в понеділок, 27 червня, під сьомим номером посіву. Його першим суперником на Wimbledon стане іспанець Алехандро Давідовіч Фокіна.
Цікаво, що за кар'єру Гуркач виконав 1 715 ейсів, із них 209 – на траві. З початку цього року Губерт реалізував 452 подачі "навиліт".
- У червні поляк виграв турнір ATP 500, який відбувся у німецькому Галлі. У фіналі Гуркач у двох сетах переміг першу ракету світу – Данила Медведєва. Загалом, на рахунку Гуркача п'ять одиночних титулів ATP.
Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.
Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.
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