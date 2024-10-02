Зірковий польський воротар відновив кар'єру та підписав контракт з "Барселоною"

Колишній воротар "Ювентуса" та збірної Польщі Войцех Щенсний став гравцем "Барселони".

Як повідомляє офіційний сайт "блаугранас", контракт із 34-річним польським голкіпером розрахований до завершення сезону-2024/25.

Наприкінці серпня Щенсний оголосив про завершення кар'єри. Однак зараз вирішив повернутися у футбол, прийнявши пропозицію "Барселони", основний воротар якої Марк-Андре тер Штеген отримав тяжку травму – повний розрив сухожилля надколінка правого коліна – та вибув до кінця поточного сезону.

Попереднім клубом Щенсного був "Ювентус". Поляк залишив "Стару синьйору" в серпні цього року, домовившись про дострокове розірвання контракту, який був розрахований до літа 2025 року.

За туринців Войцех виступав від 2017 до 2024 року, тричі виграв Серію А та Кубок Італії, а також двічі перемагав у Суперкубку країни.

До цього Щенсний грав за лондонський "Арсенал", "Брентфорд" та "Рому". Разом з "канонірами" здобув два Кубки та Суперкубок Англії.

Сумарно на клубному рівні Войцех провів 432 матчі, в яких пропустив 434 голи.

Після восьми турів "Барселона" з 21 очком лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи мадридський "Реал" на 3 бали.

Напередодні команда Гансі Фліка знищила швейцарський "Янг Бойз" (5:0) у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів.

Наступний поєдинок "синьо-гранатові" проведуть 6 жовтня на виїзді проти "Алавеса" у Примері.

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