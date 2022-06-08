Зірковий рестлер Джон Сіна зустрівся з фанатом із Маріуполя, дім якого зруйнували росіяни (відео)

Легендарний американський рестлер WWE Джон Сіна зустрівся з хлопцем Михайлом із Маріуполя, який був вимушений покинути домівку через війну.

19-річний Михайло Рогожин захоплюється рестлером і мав багато плакатів з реслером в квартирі в Маріуполі, поки російські війська не розбомбили будинок.

Як повідомляє британське видання The Daily Mail, Джон Сіна спеціально приїхав до Амстердама, щоб здійснити мрію хлопця - зустрітися з кумиром.

Мама Михайла розповідає, що допомагала синові пережити переїзд з України, надихаючи його розповідями, нібито наприкінці подорожі Міша може зустріти суперзірку реслінгу. Тож коли у травні родина приїхала до Нідерландів, Міша засмутився, коли не побачив там Джона.

Історію юнака реслер дізнався зі статті The Wall Street Journal про життя людей із інвалідністю під час війни.

"Я мав три вільні від роботи дні, коли прочитав цю історію, та перебував за годину льоту звідти, і вийшло: "Ми їдемо", що означає провести вечір за грою в конструктор та поїданням торта - особливий вечір, коли йдеться про особливих нових друзів, із якими мені вдалося познайомитися", - поділився спортсмен.

Сіна відвідав Рогожиних у центрі для біженців поблизу Амстердама, де тимчасово перебуває родина, подарувавши йому пояс чемпіона WWE та сувеніри зі своєю символікою.

Нагадаємо, що зірка українського тенісу Еліна Світоліна звернулась до європейської спортивної спільноти з проханням допомогти у відновленні бази футбольного клубу "Металіст 1925", яка була зруйнована російською ракетою.

Читайте також:

"Усик - патріот, він готовий іти воювати": непереможний британець - про реванш українця з Джошуа

Легендарний британський тенісист, який співчуває гравцям країн-агресорок, допомагає українським сім'ям

"В України намагаються вкрасти майбутнє": Шевченко емоційно звернувся до європейської спортивної спільноти