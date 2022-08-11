Зірковий сербський футболіст отримав поранення під час бійки з двома грабіжниками

На лідера амстердамського "Аякса" Душана Тадіча було скоєно напад, унаслідок якого він отримав поранення руки.

Так, 33-річного півзахисника перестріли двоє озброєних людей у шоломах біля будинку серба, коли він виходив зі своєї машини. ЗМІ зазначають, що злодії хотіли відібрати у гравця коштовний годинник.

Про інцидент, який трапився в ніч проти 28 липня, повідомляє De Telegraaf.

Водночас повідомляється, що серб здогадався про наміри бандитів і кинувся тікати від них. Але вони наздогнали його.

Під час спроби пограбування між гравцем "Аякса" та нападниками почалася бійка. Серб був один і в результаті йому завдали поранення руки. Також грабіжники порвали футболісту одяг. Зрештою Тадічу вдалося вирватися та втекти від бандитів у закладі неподалік.

Водночас, як запевняють журналісти, футболіст встиг добре потрапити в обличчя одному з нападників. Місцеві правоохоронці вже займаються розслідуванням інциденту.

Зазначається, що ці люди намагалися проникнути в будинок Тадича за кілька днів до цього інциденту. Вони дзвонили у двері під виглядом кур'єрів, які доставили піцу, але футболіста не було вдома, а його дружина не відчинила двері через побоювання, що виникли в неї.

Тадіч вже встиг провести два матчі у новому сезоні і вразити ворота "Фортуни Сіттард";

Атакувальний хавбек захищає кольори "Аякса" від 2018 року.

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