Зірковий турецький футболіст оголосив про завершення кар'єри: йому лише 33 роки

Відтепер він займатиметься тренерською діяльністю.
Відомий турецький футболіст Нурі Шахін оголосив про те, що завершує кар'єру футболіста.
Про це розповів сам гравець, передає AS.
"Я більше ніколи не буду грати у футбол", - сказав хавбек.
Зазначимо, що наразі Шахіну лише 33 роки. Досвідчений півзахисник ухвалив рішення "повісити бутси на цвях" та зосередитися на тренерській діяльності. Останнім клубом Шахіна є турецький "Антальяспор", який він й очолює.
Перш за все, Шахін відомий за своїми виступами в "Боруссії" Дортмунд та "Вердері". Також він грав за мадридський "Реал" і "Ліверпуль".
- Усього футболіст провів 428 матчів на професійному рівні, забивши 38 м'ячів і віддавши 69 гольових передач. Цікаво, що за кар'єру він не отримав жодної червоної картки.
- У складі збірної Туреччини Шахін відіграв 52 матчі, забивши два голи і зробивши три результативні передачі.
Додамо, що наразі "Антальяспор" Шахіна посідає 14 місце в турецькій Суперлізі. Після дев'яти зіграних поєдинків в активі цієї команди дев'ять набраних очок.