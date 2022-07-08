Зірковий український баскетболіст - про війну: багато гравців НБА висловлювалися проти агресії РФ та запитували, чим можуть допомогти

Так, 25-річний баскетболіст зазначив, що кожен його день розпочинається з новин.

Про це Михайлюк розповів у інтерв'ю для Sport.ua.

"Кожен день починається з новин про війну. Звичайно, це – тема номер один. Щодня ми про це говоримо, обговорюємо. Усі хлопці налаштовані дуже патріотично. Коли виходимо на матчі, докладаємо максимум зусиль для того, щоб перемогти та порадувати наших уболівальників.

Я був у Канаді 24 лютого. Мої батьки були у мене в Торонто, а перед війною поїхали до України. 24 лютого розмовляв із батьками, у мене вже було близько 22 години вечора. Казав їм, що в новинах кажуть, що може розпочатись війна. Потім я ліг спати – прокинувся і зрозумів, що почалася війна. Відразу зателефонував батькам та близьким друзям у Черкасах. Є друзі і в Одесі, і в Черкасах, які вирішили приєднатися до лав ЗСУ та захищати країну. Звичайно, ми спілкуємося, коли є така нагода.

Чи пропонували допомогу інші баскетболісти НБА? Так, таких історій було багато. Підходили і до мене, і до Олексія Леня. Багато гравців НБА висловлювалися проти агресії Росії та запитували, чим можуть допомогти", - зазначив Михайлюк.

Додамо, що Михайлюк разом із ще одним українським баскетболістом Олексієм Ленем, який також грає в НБА, заснували благодійний фонд "Надія для України".

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