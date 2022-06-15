Зірковий український футболіст про росіян: це максимально деградована нація, це не люди

Зірковий український футболіст про росіян: це максимально деградована нація, це не люди

Колишній гравець львівських "Карпат" Михайло Кополовець розповів, що думає про громадян країни-агресорки, яка розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Ексфутболіст "зелено-білих" та ужгородського "Миная" висловися про ненависть до мешканців Росії.

Про це Кополовець розповів у інтерв'ю для Sport Arena.

"Це максимально деградована нація, це не люди. Це країна терористів, країна нелюдів. Вони настільки зачепили глибини нашої ненависті, що жодне покоління не пробачить їм цього.

Я не знаю, як ці люди будуть далі жити. Це не люди, це орки. Їх гріх називати людьми.

Вся нація прогнила зсередини. Треба, щоб пройшло сторіччя, щоб люди помінялись. Якщо Путін помре, це нічого не змінить. Наше ставлення до них уже не зміниться. Стільки людей загинуло, стільки зла вони зробили нам, що це вже не зміниться", - сказав Кополовець.

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